Москва, 17 апреля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Минпромторг РФ планирует сократить список товаров, которые разрешается ввозить в страну по параллельному импорту, в связи с развитием производства в России. Об этом 17 апреля сообщили в ведомстве.

РИА Новости/Виталий Аньков

Сейчас допускается ввозить в страну без разрешения правообладателя определенные категории товаров. В новых правилах предусмотрено, что параллельный импорт будет разрешен для ограниченного числа брендов.

«По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения», — процитировали «Известия» собеседника из Минпромторга.

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