Астана, 17 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отстранил от должности посла на Украине Дархана Калетаева. Соответствующий указ появился 17 апреля сайте главы республики.

Посольство Казахстана на Украине Дархан Калетаев

«Указом Главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан на Украине», — сообщается в указе.

Отмечается, что новым казахстанским послом стал Толежан Барлыбаев.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Токаев призвал обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране из-за обострения ситуации на Украине. Уточнялось, что для Казахстана главной стратегической целью является сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.

Токаев также приветствовал итоги телефонного разговора по Украине, прошедшего 18 марта между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, лидеры двух государств продемонстрировали стремление к миру, необходимое для безопасности в Евразии.