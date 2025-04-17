Президент Казахстана уволил посла на Украине
Астана, 17 апреля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отстранил от должности посла на Украине Дархана Калетаева. Соответствующий указ появился 17 апреля сайте главы республики.
«Указом Главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан на Украине», — сообщается в указе.
Отмечается, что новым казахстанским послом стал Толежан Барлыбаев.
Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Токаев призвал обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране из-за обострения ситуации на Украине. Уточнялось, что для Казахстана главной стратегической целью является сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.
Токаев также приветствовал итоги телефонного разговора по Украине, прошедшего 18 марта между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, лидеры двух государств продемонстрировали стремление к миру, необходимое для безопасности в Евразии.