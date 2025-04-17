Москва, 17 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Уполномоченные по правам человека России и Киргизии Татьяна Москалькова и Джамиля Джаманбаева обсудили задержание киргизских граждан в банном комплексе «Бодрость» в Москве. Об этом 17 апреля сообщила пресс-службаомбудсмена Киргизии.

Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Татьяна Москалькова сообщила, что после ее обращения прокуратура и Миграционная служба РФ начали проверку по данному инциденту», — написали в пресс-службе уполномоченного по правам человека Киргизии.

Москалькова заявила, что лично будет держать это дело на контроле.

Джаманбаева подчеркнула, что Киргизия является полноправным членом Евразийского экономического союза, поэтому права ее граждан должны четко соблюдаться.

«Любые меры административного или силового характера в отношении кыргызстанцев должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав, международных обязательств», — уточнила она.

14 апреля в МВД сообщили, что сотрудники полиции в ходе рейда в бане в Тимирязевском районе Москвы выявили 25 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ, их выдворят из страны. По данным ведомства, всего были задержаны 59 иностранцев.

Ранее в Сети появилась информация, что приезжие из Средней Азии заняли баню в Москве и не пускали туда русских. Сообщалось, что комплексом владеет бизнесмен из Киргизии, решивший предоставлять услуги только соотечественникам. Москвичи начали жаловаться на такой отбор посетителей и на то, что гости этой бани постоянно шумели и вели себя агрессивно. После этого в баню с рейдом пришли силовики.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке официальную ноту в связи с массовым задержанием киргизских граждан в московском банном комплексе «Бодрость». Москву призвали предоставить обоснования силовых мер и принять меры в отношении сотрудников полиции, если с их стороны были нарушения.

Позже МИД РФ заявил, что рейд в бане в Москве был плановым и не был нацелен против граждан какой-либо страны. Кроме того, правоохранители действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с законами РФ. Во время задержания силовики применили необходимые меры при оказании им сопротивления со стороны некоторых иностранцев.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что число нелегально находящихся на территории России приезжих выросло примерно до 640 тыс. Он напомнил, что также с февраля действует режим высылки нелегалов, которые должны либо узаконить свое нахождение в РФ, либо выехать до 30 апреля.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он указал, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, где приоритетом является безопасность россиян и сбережение национальной культурной идентичности страны.