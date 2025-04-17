Курская область, 17 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Украинские военные подорвали несколько строений на территории монастыря в селе Горналь Курской области. Об этом 17 апреля сообщил источник в силовых структурах России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он рассказал, что российские военные, окружившие монастырь, в котором засели украинские формирования, добились определенных успехов. В настоящее время бои в районе монастыря продолжаются.

«Несколько групп ВСУ сбежали оттуда в направлении Сумской области. Они подорвали ряд строений на территории комплекса», — рассказал представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования устроили в приграничном Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре опорный пункт с минометными и артиллерийскими расчетами. Российские военные потребовали, чтобы противник сдался.

Один из офицеров из группы десантников украинской 80-й бригады начал вести переговоры с российскими военнослужащими о сдаче в плен. Переговорщика жестоко убили сослуживцы.

На фоне больших потерь отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытаются сбежать с территории монастыря. Как сообщили российские бойцы, среди оккупировавших монастырь есть иностранные наемники, в том числе кубинцы и колумбийцы.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, большинство из не хочет сдаваться, понимая, что им придется отвечать за преступления против мирных жителей Курской области.