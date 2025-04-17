Минск, 17 апреля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Новым государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии станет Сергей Глазьев, занимающий сейчас пост заместителя госсекретаря. Об этом 17 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Алексей Майшев/РИА Новости Сергей Глазьев

«Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились», — отметил Лукашенко на встрече с Глазьевым в Минске.

Он добавил, что такое решение принято в связи с тем, что Дмитрий Мезенцев покидает пост госсекретаря Союзного государства и переходит на другую работу.

«Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — заявил Лукашенко.

По его словам, перед Союзным государством стоит амбициозная задача выстроить единую систему взаимодействия и построить такие отношения, которые были бы даже теснее, чем в унитарном государстве.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 апреля Путин назначил Мезенцева полномочным своим представителем в Конституционном суде РФ.

Мезенцев с апреля 2019 по март 2021 года был чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии, с 19 марта 2021 года занимал пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.

2 апреля Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что отношения двух стран основываются на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости и динамично развиваются на всех направлениях.

28 февраля Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией по обеспечению гарантий безопасности в рамках Союзного государства, Лукашенко также подписал соответствующий документ. Согласно договору, обе страны обязуются поддерживать друг друга всеми возможными мерами, одобренными международным правом, в том числе в политической, военной и других сферах.