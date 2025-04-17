Варшава, 17 апреля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. В аэропорту Варшавы во время погрузки мусора произошел взрыв и появился «огненный шар». Об этом заявило польское радио ZET.

Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

По данным польского журналиста Мариуша Гершевского, инцидент в аэропорту имени Фредерика Шопена произошел 6 апреля, в результате взрыва водитель мусоровоза получил травмы.

«Во время выгрузки отходов из Терминала 1 аэропорта изнутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем из задней части транспортного средства появился «огненный шар» <…>, произошло возгорание и последующее повреждение автомобиля, собирающего коммунальные отходы», — говорится в материале.

Отмечается, что в опорожняемом контейнере вместо обычных бытовых отходов оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные, которые, попав в задний борт машины, после прессования взорвались, а затем загорелись.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта международный аэропорт Майами был закрыт на время из-за угрозы падения обломков после неудачного запуска космического корабля Starship. Вслед за ним приняли решении о приостановке работы аэропорты Форт-Лодердейла и в городах Орландо и Палм-Бич.

8 января самодельное взрывное устройство нашли сотрудники таможни в аэропорту Кишинева. Уточняется, что при обработке почтовых отправлений в одной из посылок при сканировании был обнаружен подозрительный предмет, по форме сходный с детской игрушкой в форме автомобиля.