Вашингтон, 17 апреля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Маловероятно, что на Украине появятся миротворческие силы стран НАТО. Об этом 17 апреля написала газета The Hill.

IMAGO/Global Look Press

В материале отмечается, что, во-первых, президент России Владимир Путин не даст согласия на размещение миротворческих сил Североатлантического альянса на территории Украины. Во-вторых, у НАТО не хватит ресурсов на развертывание кампании. Уточняется, что блок не найдет 30 тыс. военных в дополнение к тем, что сейчас «сдерживают Россию» на границах альянса.

«Хотя НАТО может быть наиболее организованной и опытной организацией для руководства миротворческой миссией такого масштаба и сложности, по причинам, описанным выше, это невыполнимое решение», — написала газета.

Автор подчеркнул, что более приемлемым для России вариантом может стать миротворческая миссия ООН или организация, созданная специально для поддержания соглашения между Россией и Украиной. При этом Китай или Индия могли бы активно в этом участвовать, указано в статье.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве миротворцев. Она отметила, что речь может идти о мониторинговой, миротворческой миссии сдерживания или же усиления.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие миротворческие силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в свою очередь напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.