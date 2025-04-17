Москва, 17 апреля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Россияне стали чаще выбирать отечественные курорты для активного зимнего отдыха. Мобильный трафик на горнолыжных локациях в период с декабря по середину апреля вырос на 16%, а турпоток — на 12% относительно прошлого года. Больше всего путешественников привлекает горный кластер Сочи, следует из данных совместного исследования «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Канатная дорога в гору на курорте «Красная поляна»

Мобильный трафик на курорте «Красная Поляна» в этом горнолыжном сезоне вырос почти на четверть. Чаще всего сюда приезжают лыжники и сноубордисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Специалисты «МегаФона» модернизировали в горном кластере Сочи порядка 80 базовых станций. Работы проходили в посёлках Красная Поляна и ЭстоСадок, на трассах и подъёмниках, в зонах отдыха, торговых комплексах и на железнодорожных путях. Это позволило достигнуть рекордной для низовья курортного комплекса скорости мобильного интернета 225 Мбит/с, а в горном массиве — 160 Мбит/с.

На втором и третьем местах оказались горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии. За год Архыз и Домбай показали рост потребления мобильного трафика на 23% и 9% соответственно, что позволило им обойти популярные сибирские зимние курорты. Самые частые гости этих курортов — жители Юга России и Поволжья.

Чтобы скорость интернета оставалась высокой даже во время пиковой нагрузки, в Архызе установили дополнительное телеком-оборудование и модернизировали текущую цифровую инфраструктуру. Изменения охватили не только горнолыжные курорты, но и торговые точки, культурные и религиозные учреждения. На базовых станциях задействован LTE-2100 — диапазон частот, который эффективен для расширения ёмкости сети.

Четвертое место занимают трассы Приэльбрусья, которые особенны популярны у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. На трассах высшей точки Европы путешественники «прокачали» на 9% больше дата-трафика, чем годом ранее. К началу сезона техническая служба оператора провела работы, после которых максимальная скорость мобильного интернета выросла на 10% и составила более 80 Мбит/с.

Замыкает топ-5 горнолыжных курортов России Шерегеш, который показал рост на 13% по потреблению мобильного интернета. Перед стартом катаний на курорте за счёт нового современного телеком-оборудования увеличилась ёмкость сети и повысилась скорость передачи данных. Чаще остальных трассы Шерегеша выбирают жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

«Стабильная мобильная связь в горах — это не только комфорт, но и безопасность. Туристы и местные жители в любой момент имеют возможность связаться с близкими, а также с круглосуточными экстренными службами», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Он подчеркнул, что качественная телеком-инфраструктура теперь есть на всех популярных горнолыжных комплексах России. Так, интернет стал быстрее на горе Морозной на Камчатке, в хабаровском Хехцире и мурманском «Большом Вудъявре». На курорте «Ергаки» оператор стал первым, кто провел связь. По его словам, «МегаФон» сейчас готовится к запуску оборудования на новом курорте «Мамисон» в Северной Осетии.

«Ещё 15 лет назад Сочи ассоциировался исключительно с пляжным отдыхом в летний период. Олимпиада и последующий небывалый всплеск внутреннего туризма сделали город местом круглогодичного отдыха миллионов туристов», — сообщил директор по связям с общественностью и маркетингу «Туризм.РФ» Дмитрий Смиркин.

Он отметил, что прибрежный и горный кластеры Сочи стали примером для всей страны, как нужно развивать туристические территории.

«И сегодня, отмечая рост популярности горнолыжного туризма, можно констатировать, что в России формируются новые точки притяжения туристов, и это, безусловно, важный тренд», — сказал Смиркин.

По данным оператора, в основном отдых в горах предпочитают мужчины в возрасте 36–45 лет. Эта группа путешественников потребляет 57% от всего мобильного трафика в зимних курортных локациях. Тем не менее количество женщин на горнолыжных трассах растёт, и в сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 11%.