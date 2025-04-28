Москва, 28 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Во многих регионах России уже началась посевная кампания. По данным Минсельхоза, в 2025 году общая посевная площадь должна составить порядка 84 млн гектаров, что примерно на миллион больше, чем в прошлом году.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Осваивать ранее неиспользуемые земли аграриям помогает государственная поддержка, в том числе национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». По нему предприниматели могут получить тракторы, комбайны, посевные комплексы и другую технику по программам льготного лизинга или взять кредит на льготных условиях. Сэкономленные средства можно направить, к примеру, на закупку удобрений и средств защиты растений.

«Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая», — подчёркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Например, сделать доступными передовые технологии сельхозпроизводства для аграриев помогает программа льготного лизинга компании «Росагролизинг». В 2024 году эта мера поддержки стала самой востребованной среди участников отрасли. За год её доля от всех поставок составила 76%, что позволило вывести на поля страны свыше 14,2 тысячи единиц техники — на 82% больше по сравнению с 2023 годом.

В рамках льготного лизинга наибольшее количество техники и оборудования поставили в регионы Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. А территориями — лидерами по обновлению автопарка стали Татарстан, Саратовская и Ростовская области.

К примеру, сразу 100 единиц автотехники на льготных условиях получила в 2024 году группа компаний «Юг Руси» — крупный производитель подсолнечного масла в России. Новая техника позволит быстрее доставлять сырье на производственные мощности.

«Благодаря сотрудничеству мы привлекли заемные средства на обновление автопарка на льготных для нашей компании условиях. Новый транспорт позволит повысить эффективность осуществления логистики сырья на 25% быстрее. Но, в первую очередь, это комфорт для водителей и удобство эксплуатации. Мы очень довольны сотрудничеством с «Росагролизингом», поддержка компании стала для нас важным шагом к наращиванию производства», — рассказал исполнительный директор компании Дмитрий Барабанов.

Уже в этом полевом сезоне новую технику, приобретённую в лизинг, собирается использовать основатель семейной экофермы в Московской области Валерий Ройгас. Трактор «Кировец» понадобился ему, чтобы запасать корма для дойного стада.

«Это очень дорогостоящая, высокомощная техника. «Кировец» способен заменить два-три маленьких трактора. За счёт его мощности и эффективности подготовку почвы проводить намного удобней, а в условиях сжатых сроков высокая скорость особенно важна. «Росагролизинг» предлагает неплохие условия для приобретения техники в лизинг. Если в будущем возникнет необходимость закупки техники, возможно, снова обращусь к этому инструменту поддержки», — рассказал он.

А в Новосибирской области возможностями льготного лизинга воспользовались зернопереработчики. Закупленные в начале 2025 года 45 вагонов-зерновозов элеватору предприятия «Татарскзернопродукт» нужны для транспортировки зерновых грузов железнодорожным транспортом. В том числе на экспорт в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Монголию и Китай.

«Инвестиции в приобретение сельхозтехники, вагонов-зерновозов остаются одними из самых актуальных. Они помогают и урожайность увеличить, и оптимизировать многие процессы. Например, в нашем случае с покупкой вагонов, мы понимали, что это позволит нашему предприятию иметь собственный парк вагонов и быть более гибкими и не зависеть от сезонных колебаний ставок на предоставление вагонов, поможет сбывать продукцию не только в пределах России, но и в дружественные страны», — поделился управляющий агропредприятием Василий Барташ.

Удобным сделали и сам процесс оформления лизинга. Подобрать технику или оборудование, сделать предварительный расчет стоимости, а также подать заявку можно в мобильном приложении «Росагролизинга».

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Он помогает развивать агропромышленный комплекс страны и его технологическую независимость, обеспечивает отрасль квалифицированными кадрами.