Москва, 17 апреля, 2025, 11:35 — ИА Регнум. В Москве прошла презентация слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который по поручению президента Владимира Путина пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно 17 апреля.

Владимир Смирнов/ТАСС

Днем ранее в иммерсивном арт-пространстве Luminar X прошло празднование Дня рождения ВФМ, на котором запустили регистрацию для участия в будущем слете.

«Всемирный фестиваль молодежи стал важным импульсом к развитию международного молодежного сотрудничества. До 2030 года международные события в нашей стране объединят более 38 тыс. молодых людей со всего мира в рамках федерального проекта «Россия в мире» национального проекта «Молодежь и дети», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Предстоящий слет ВФМ объединит 2 тыс. молодых людей, половина из которых — из России, столько же из-за рубежа. На мероприятии будут присутствовать порядка 200 детей и 200 волонтеров.

Программа будет построена вокруг семи направлений: образование, культура, поддержка бизнеса, спорт, история, медиа, традиции. Молодые люди смогут принять участие в иммерсивных шоу, воркшопах, мастер-классах и устных батлах на актуальные темы. Кроме того, участники смогут объединиться во время создания самой большой картины в мире, международного гастропикника на «Стрелке» и знакомства с российскими зимними видами спорта.

Как передавало ИА Регнум, за год во всех 89 регионах России и на федеральной территории «Сириус» в Сочи Краснодарского края открылись Международные клубы дружбы в рамках ВФМ. Они объединили молодежь из более чем 140 стран. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что с 2024 года в России открылось 90 международных клубов дружбы, за этот период также было проведено 580 мероприятий, в которых приняли участие около 30 тыс. человек.