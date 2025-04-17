Москва, 17 апреля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Шестой Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» стартует в социальной сети «ВКонтакте» 20 апреля. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Народного фронта.

АО «МОСГАЗ»

Конкурс завершится 9 мая. Главной целью мероприятия назвали сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотическое воспитание детей и подростков. Проводит конкурс Народный фронт вместе с акционерным обществом «МОСГАЗ» в рамках акции Народного фронта «Вечный огонь в нашем сердце».

Участниками могут стать все желающие. Для этого нужно вместе с ребенком создать творческую работу, посвященную Вечному огню, и выложить ее фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами акции: #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #НародныйФронт.

«В преддверии праздника мы вновь запускаем этот прекрасный патриотический конкурс и надеемся, что множество семей и образовательных учреждений со всех уголков нашей необъятной Родины примут в нём участие. Отрадно осознавать, что с каждым годом всё больше детей узнают о подвигах наших защитников, чтят их память», — рассказала сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева.

В конкурсе будет пять номинаций: рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и видеоролик об истории создания. За лучшие работы будут голосовать россияне, оставляя лайки под работами. В шорт-лист попадут 500 работ, которые потом оценят эксперты. Победителей конкурса АО «МОСГАЗ» пригласит в Москву на церемонию профилактики Вечного огня на мемориале у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

«Столичные газовики вот уже почти 58 лет хранят Вечный огонь на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» у стен Московского Кремля. Поэтому воспитание трепетного отношения детей и молодежи к этому символу памяти имеет для нас большое значение», — рассказал генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что за пять лет существования конкурса в нем приняли участие свыше 110 тыс. семей со всей России.

Ранее, 15 апреля, в Музее Победы началась традиционная акция «Мы помним». Каждый день в преддверии 80-й годовщины Дня Победы участники мероприятий и гости комплекса будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, вспоминая таким образом героев Великой Отечественной войны.

Также в марте начался шестой сезон международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». В рамках акции по всему миру высаживается 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны, и первым в 2025 году принял эстафету Севастополь.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Он предложил приурочить эту дату к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также вспомнить героев, которые защищали Родину в других войнах.