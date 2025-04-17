США, 17 апреля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. В американском штате Юта в округе Бокс-Элдер прогремел мощный взрыв на заводе по производству ракетных двигателей. Об этом сообщил портал Fox13.

Иван Шилов ИА Регнум

Взрыв прогремел 16 апреля, разрушив здание на предприятии компании Northrop Grumman. На заводе производят ракетные твердотопливные двигатели для государственных и коммерческих заказчиков.

«В одном из зданий нашего предприятия в Промонтори, штат Юта, произошел инцидент, мы работаем над установлением причины. Сотрудники, работавшие в здании или рядом с ним, на месте, и сведений о серьезных травмах нет», — сообщила корпорация.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959836" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В США на заводе по производству ракетных двигателей произошел взрыв

«Я увидел дым, а затем отправил сообщение своему отцу, потому что он там работает, и к тому времени, когда это сообщение прошло, я услышал взрыв. Было ощущение, что в грузовике взорвался мотор», — привел слова местного жителя Тайлера Фриза NewsNation.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта в Германии прогремел мощный взрыв на заводе поставщика автомобильных деталей Continental в Ганновере. Как выяснилось, взорвался котел. В здании выбило стекла и осколки разнесло на десятки метров до соседней улицы. Пострадали семь человек.