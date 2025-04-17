Москва, 17 апреля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Предпринимателей российской столицы пригласили принять участие в проекте «Лето в Москве». На встрече с представителями правительства Москвы им рассказали, какие возможности для бизнеса откроются летом 2025 года.

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Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, в 2024 году в рамках проекта «Лето в Москве» состоялись 131 тысяча мероприятий, их посетили более 38 миллионов москвичей и туристов. «Мы видим интерес как горожан, так и бизнеса к проекту «Лето в Москве». Для предпринимателей участие в нем — возможность широко заявить о себе, интегрироваться в места притяжения горожан и туристов. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку», — подчеркнул Козлов.

mos.ru Бизнесу рассказали о возможностях для участников проекта «Лето в Москве»

Новый сезон проекта начнется 1 июня и продлится все лето. Принявшие в нем участие предприниматели получат возможность стать частью самых популярных городских фестивалей. Это поможет привлечь новых клиентов, повысить узнаваемость бренда, заручиться финансовой поддержкой города для развития бизнеса.

mos.ru Бизнесу рассказали о возможностях для участников проекта «Лето в Москве»

«Бизнесмены, которые хотят организовать активность на своей площадке, могут стать частью спецпроекта «Время возможностей», в рамках которого предприниматели могут предложить гостям и туристам сезонные предложения, бонусы и подарки, скидки на продукцию или услуги от 25%, а также тематические и творческие мастер-классы, лекции, тренировки и многое другое», — сообщил заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин.

mos.ru Бизнесу рассказали о возможностях для участников проекта «Лето в Москве»

Проект «Лето в Москве» с 1 июня объединит самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах Москвы будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, большинство из которых бесплатные. В новом сезоне к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые, оригинальные и красочные. Маркет проекта «Сделано в Москве» охватит 14 площадок столицы.