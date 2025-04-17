Бизнесу рассказали о возможностях для участников проекта «Лето в Москве»
Москва, 17 апреля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Предпринимателей российской столицы пригласили принять участие в проекте «Лето в Москве». На встрече с представителями правительства Москвы им рассказали, какие возможности для бизнеса откроются летом 2025 года.
Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, в 2024 году в рамках проекта «Лето в Москве» состоялись 131 тысяча мероприятий, их посетили более 38 миллионов москвичей и туристов. «Мы видим интерес как горожан, так и бизнеса к проекту «Лето в Москве». Для предпринимателей участие в нем — возможность широко заявить о себе, интегрироваться в места притяжения горожан и туристов. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку», — подчеркнул Козлов.
Новый сезон проекта начнется 1 июня и продлится все лето. Принявшие в нем участие предприниматели получат возможность стать частью самых популярных городских фестивалей. Это поможет привлечь новых клиентов, повысить узнаваемость бренда, заручиться финансовой поддержкой города для развития бизнеса.
«Бизнесмены, которые хотят организовать активность на своей площадке, могут стать частью спецпроекта «Время возможностей», в рамках которого предприниматели могут предложить гостям и туристам сезонные предложения, бонусы и подарки, скидки на продукцию или услуги от 25%, а также тематические и творческие мастер-классы, лекции, тренировки и многое другое», — сообщил заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин.
Проект «Лето в Москве» с 1 июня объединит самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах Москвы будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, большинство из которых бесплатные. В новом сезоне к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые, оригинальные и красочные. Маркет проекта «Сделано в Москве» охватит 14 площадок столицы.