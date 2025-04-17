Симферополь, 17 апреля, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева приговорили к 5,5 года колонии строгого режима по делу о взятках. Приговор вынес 17 апреля Киевский районный суд Симферополя.

Администрация города Керчи Сергей Садаклиев

Также бывший чиновник приговорен к штрафу в размере 1,75 млн рублей. Ему запрещено в течение семи лет занимать руководящие должности.

Отмечается, что фигурант заключил соглашение со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, Садаклиев руководил управлением МЧС по Крыму с февраля 2021 года. Глава Крыма Сергей Аксенов 5 августа прошлого года сообщил об отставке Садаклиева. Чиновник решил покинуть пост главы МЧС региона по собственному желанию.

В сентябре его задержали и по решению суда отправили под арест. Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности»).