Лондон, 17 апреля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Ученые обнаружили признаки возможного существования биологической активности за пределами Солнечной системы. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa

Отмечается, что были найдены химические следы двух редких газов в атмосфере экзопланеты K2-18b — диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС). Об этом узнали благодаря данным, собранным с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

«На Земле ДМС и ДМДС производятся только жизнью, в первую очередь микроорганизмами, такими как морской фитопланктон. Хотя источником этих молекул в атмосфере K2-18b может быть неизвестный химический процесс, полученные результаты являются самым убедительным доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы», — говорится в материале.

Ученые также заявили, что выводы не являются окончательными. Кроме того, нужно провести новые наблюдения, чтобы убедиться, что находка ДМС и ДМДС не была ошибкой измерений.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта издание Metro заявило, что участвовавший в секретном проекте министерства обороны США Джо Макмонигл видел доказательства наличия жизни на Марсе.

Отмечалось, что в период с 1978 по 1995 год мужчина занимался телепатическим исследованием, которое привело его на планету за миллион лет до нашей эры. Там он увидел гигантскую пирамиду, в которой очень высокие и тонкие существа в странных одеждах прятались от мощного шторма. Затем он рассказал, как видел другие участки Марса, где якобы были кости и руины зданий.