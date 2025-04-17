Энергодар, Запорожская область, 17 апреля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал территорию вблизи Запорожской АЭС. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе станции.

Telegram/ЗАЭС. Официально

«Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 м от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении.

Люди в результате атаки не пострадали, разрушений не зафиксировано. Руководство ЗАЭС уведомило о случившемся находящихся на станции инспекторов МАГАТЭ.

На станции напомнили, что атаки киевского режима являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности ЗАЭС, установленных МАГАТЭ на Совбезе ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта вступил в действие мораторий на нанесении Россией и Украиной ударов по энергетическим объектам друг друга. Мораторий в действительности соблюдает только российская сторона. Украина ежедневно нарушает договоренность. Мораторий был введен на срок 30 дней.

Кроме того, ВСУ в последнее время усилили атаки на гражданские объекты с помощью дронов. Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально киевский режим считает своими гражданами. По данным СК РФ, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.