Москва, 17 апреля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. В Москве суд взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. Об этом 17 апреля сообщили в инстанции.

Сергей Виноградов/ТАСС Анастасия Волочкова

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — сказали в суде.

Уточняется, что иск на артистку подало товарищество собственников жилья. Решение по делу вынесли 14 апреля. Сумму долга в инстанции не назвали.

В марте SHOT писал, что жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила 314 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Женщина несколько лет не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в жилищном комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках.