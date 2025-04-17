Балканы, 17 апреля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что ему не страшны европейские санкции из-за поездки в Москву на парад Победы. Об этом он заявил 17 апреля.

Михаил Терещенко/РИА Новости Президент Республики Сербской Милорад Додик

«Я хочу быть там в это время и поеду», — заявил он в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

Додик подчеркнул, что не боится каких-либо рестрикций со стороны ЕС, так как во время поездки в Россию он встретится с «одним из важнейших мировых лидеров». Глава республики назвал большой честью приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы.

Додик уточнил, что чтить даты, связанные с борьбой с фашистами, очень важно. Это необходимо ради будущего континента.

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова Каллас неправильными и отметил, что есть европейские страны, которые сочли такую риторику неприемлемой. Россия будет рада видеть всех, кто хочет разделить с ней радость Дня Победы, отметил представитель Кремля. Песков также сообщил, что 9 мая на парад Победы на Красной площади планируют приехать более 20 глав государств и правительств.

Позже, 15 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет в Москву на парад Победы, несмотря на угрозы Каллас. Он объяснил, что таким образом хочет отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, когда освобождали Словакию, а также многочисленным жертвам нацистов. Он назвал слова Каллас неуважительными и подчеркнул, что не согласен с ними.