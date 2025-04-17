Киев, 17 апреля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Украина хочет вместе с США взять под контроль Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом 17 апреля заявил министр энергетики Герман Галущенко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Запорожская АЭС

«Мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами», — передает его слова «РБК-Украина».

Министр также отметил, что получение АЭС Киевом принесет новые возможности для сотрудничества с Вашингтоном, в том числе и в вопросе экспорта электроэнергии.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала о предложении президента США Дональда Трампа главе киевского режима Владимиру Зеленскому передать украинские энергообъекты США, в том числе АЭС. Она подчеркнула, что если Вашингтон будет ими владеть, то это станет «лучшей защитой энергетики Украины».

При этом политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум поделился, что таким образом США под предлогом мирных переговоров пытаются обеспечить себе хоть какую-то прибыль — получив от Украины АЭС.

25 марта в ответ на публикации СМИ о возможной «передаче» или «совместном использовании» ЗАЭС МИД РФ заявил, что Москва не будет никому передавать ни контроль над АЭС, ни саму станцию. Уточнялось, что тесное сотрудничество «обладающих внушительным диверсионным потенциалом» разведок НАТО с киевским режимом делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на территорию станции.