Москва, 17 апреля, 2025, 10:19 — ИА Регнум. Дмитрий Мезенцев назначен полномочным представителем президента в Конституционном суде. Соответствующий указ подписал 17 апреля президент России Владимир Путин.

Илья Питалев/РИА Новости Дмитрий Мезенцев

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде РФ», — говорится в документе.

Указ главы государства вступил в силу.

Мезенцев с апреля 2019 по март 2021 года являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. С 19 марта 2021 года он занимал пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.

Совет Федерации 16 апреля назначил бывшего министра юстиции России Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ.