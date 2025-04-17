Москва, 17 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт дислокации украинской армии в Харьковской области, применив ракетную систему залпового огня «Ураган». Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации и военную технику ВСУ в Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее, как российские военные приводят «Ураган» в действие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959827" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил пункт дислокации и военную технику ВСУ в Харьковской области

Как сообщало ИА Регнум, ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома ВСУ, месту сборки морских дронов и предприятию, которое ремонтировало бронетехнику. Также российские военные в ходе спецоперации поразили пункты временной дислокации украинских военных в 139 районах.