Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили «Ураганом» пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Москва, 17 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт дислокации украинской армии в Харьковской области, применив ракетную систему залпового огня «Ураган». Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации и военную технику ВСУ в Харьковской области», — сообщили в ведомстве.
Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее, как российские военные приводят «Ураган» в действие.
Как сообщало ИА Регнум, ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома ВСУ, месту сборки морских дронов и предприятию, которое ремонтировало бронетехнику. Также российские военные в ходе спецоперации поразили пункты временной дислокации украинских военных в 139 районах.