Москва, 17 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Рейд в банном комплексе в Москве был плановым и не был нацелен против граждан какой-либо страны. Об этом сообщили в МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса «Бодрость» и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы, в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице», — сказано в сообщении ведомства от 16 апреля.

В министерстве подчеркнули, что правоохранители действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с законами РФ. Во время задержания силовики применили необходимые меры при оказании им сопротивления со стороны некоторых иностранцев.

«Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. Однако те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения», — заключили в министерстве.

14 апреля в МВД сообщили, что сотрудники полиции в ходе рейда в бане в Тимирязевском районе Москвы выявили 25 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ, их выдворят из страны. По данным ведомства, всего были задержаны 59 иностранцев. В отношении 25 из них составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»).

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке официальную ноту в связи с массовым задержанием киргизских граждан в московском банном комплексе «Бодрость». Москву призвали предоставить обоснования силовых мер и принять меры в отношении сотрудников полиции, если с их стороны были нарушения.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что число нелегально находящихся на территории России приезжих выросло примерно до 640 тыс. Он напомнил, что также с февраля действует режим высылки нелегалов, которые должны либо узаконить свое нахождение в РФ, либо выехать до 30 апреля.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он указал, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, где приоритетом является безопасность россиян и сбережение национальной культурной идентичности страны. 2 апреля российский лидер также поручил создать в составе ведомства Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан для совершенствования государственного управления.