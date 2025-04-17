Москва, 17 апреля, 2025, 10:07 — ИА Регнум. В Москве в этом году Пасха будет одной из самых теплых. Об этом 17 апреля сообщил метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец.

SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

Он отметил, что в выходные в Москве ожидается июльское тепло. Ночные температуры не будут опускаться ниже +10…+13 °С, в дневные часы воздух прогреется до +22…+25°С. По оценке синоптика, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.

«Воскресенье Христово будет одним из самых теплых в метеоистории!» — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Согласно метеостатистике, 20 апреля в Москве 20-градусное тепло случается не чаще одного раза в 13–15 лет, рассказал метеоролог.

«По прогнозам, летнее тепло продержится до начала следующей недели, после чего произойдет похолодание до нормы апреля», — сообщил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 16 апреля рассказал, что 2025 год может оказаться одним из самых жарких в истории. По оценке эксперта, нынешний год войдет в пятерку, а возможно, и в тройку самых теплых.