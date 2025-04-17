Шуя, Ивановская область, 17 апреля, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбита ночью в Шуе Ивановской области. Об этом 17 апреля сообщили в оперативном штабе региона.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. Опасность сохраняется», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пока информации о пострадавших нет, никто не обращался за медицинской помощью. В штабе отметили, что в некоторых домах выбило стекла.

Всего за минувшую ночь над шестью регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 71 украинский БПЛА. 49 вражеских беспилотников были подавлены над Курской областью, по семь БПЛА — над Орловской и Рязанской областями, четыре — над Брянской, три — над Владимирской и один — над Тульской областью.

16 апреля в городе Шуе Ивановской области средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. Чуть ранее, в период с 08:00 до 09:40 мск, силы ПВО РФ сбили семь украинских дронов над территорией региона. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Они получили легкие травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Последнее время ВСУ усилили атаки на гражданские объекты с помощью беспилотников. Так, в ночь на 15 апреля украинские формирования атаковали пять регионов РФ с помощью 115 дронов — из них 109 сбили над Курской областью. В результате нападения ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Кроме того, после ночной атаки украинских БПЛА в Курске были повреждены 37 частных домовладений, пять из них сгорели.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально киевский режим считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.