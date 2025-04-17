Мале, 17 апреля, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Россиянке потребовалась операция после нападения акулы на Мальдивах. Рыба укусила туристку за кисть во время снорклинга.

Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Девушка проводила отпуск на Мальдивах и решила принять участие в популярной экскурсии — снорклинг с акулами-няньками. Сначала все шло хорошо, туристка спокойно плавала, наблюдая за акулами на глубине 2–3 метров. При этом она соблюдала все правила безопасности.

Внезапно на нее напала одна из акул, укусив за кисть. Туристка оттолкнула рыбу рукой и поплыла к туристической лодке. Девушку подняли из воды и оказали ей первую помощь. Затем пострадавшую доставили в больницу и прооперировали.

По словам россиянки, местная анестезия подействовала плохо и во время хирургического вмешательства она чувствовала сильную боль. Ущерб и расходы за госпитализацию страховая компания оплачивать отказалась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также она рассказала, что во время снорклинга в воде появилось несколько скатов. Ее насторожило то, что при этом организаторы экскурсии не подняли на лодку никого из туристов. В больнице россиянка узнала, что на Мальдивах в марте из-за нападения скатов погибли три человека.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года акула напала на 61-летнего серфера возле побережья острова Мауи на Гавайях. Рыба оторвала мужчине часть ноги. Ранее на Мальдивах акула напала на российского туриста на территории отеля. Мужчина чуть не остался без ноги.