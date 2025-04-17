Вашингтон, 17 апреля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Актриса Мишель Трахтенберг, известная по сериалу «Сплетница» и по фильму «Евротур», скончалась из-за осложнений на фоне диабета. Об этом 17 апреля сообщил телеканал NBC News.

Hubert Boesl/C3396/Global Look Press Мишель Трахтенберг

«Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных диабетом, сообщила в среду служба судмедэкспертов Нью-Йорка», — сказано в материале.

В статье уточняется, что диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени. В таком случае в органе накапливается слишком много жира, в результате чего у пациента может возникнуть сильное рубцевание печени или цирроз.

О смерти Трахтенберг стало известно 26 февраля. Она скоропостижно скончалась в возрасте 39 лет в Нью-Йорке. Тело Мишель в квартире элитного жилого комплекса на Манхеттене обнаружила ее мать.

28 февраля портал Deadline написал, что врачи не смогли установить причину смерти американской актрисы, потому что ее семья отказалась проводить вскрытие по религиозным соображениям. В материале уточняется, что судмедэкспертиза могла бы самостоятельно провести вскрытие тела актрисы, если бы возникло подозрение в ее насильственной смерти, однако такового нет.

Первую заметную роль Трахтенберг сыграла в сериале «Приключения Пита и Пита». Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Позднее она снималась в популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди». Вторая волна популярности пришла к ней после сериала «Сплетницы».