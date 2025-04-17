Богота, 17 апреля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. В Колумбии в сфере здравоохранения объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки желтой лихорадки. Об этом 17 апреля заявил глава минздрава республики Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia.

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«Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», — отметил Харамильо.

По словам чиновника, в стране диагноз «желтая лихорадка» поставили 74 людям, причем 34 заболевших скончались.

Накануне, 16 апреля, Петро написал в соцсети Х, что Колумбия снова столкнулась с вирусом. Он отметил, что распространения вспышки можно избежать с помощью вакцин и профилактических мер.

Вспышка желтой лихорадки в Колумбии началась в сентябре прошлого года в горной сельской местности на востоке Толимы.

Желтая лихорадка — это вирусное заболевание. Она передается человеку через укус комаров рода Aedes aegypti и рода Haemogogus. Инкубационный период составляет шесть дней. Среди симптомов заболевания — высокая температура, до 39–41°С, озноб, сильная головная боль, боль в мышцах спины и конечностей, тошнота, рвота. У заболевшего человека наблюдается пожелтение кожи вследствие поражения печени. При молниеносно протекающем развитии болезни больной умирает через три-четыре дня. Летальность заболевания составляет до 20%, а во время эпидемии — до 50–60%.