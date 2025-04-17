Владивосток, 17 апреля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Двух мертвых китов за неделю вынесло на берег после шторма в Хасанском районе Приморья. Об этом 17 апреля сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Соцсети. Кадр из видео

Тушу первого морского млекопитающего обнаружили на берегу около мыса Молот.

На второго кита очевидцы наткнулись утром 17 апреля в бухте Алеут. По данным издания, это кит Минке — северный малый полосатик. Причина смерти животных пока неизвестна.

В октябре 2022 года в Приморье, в Ольгинском районе, на берег выбросило двухметровую акулу.Ее обнаружили в поселке Моряк-Рыболов местные жители. Предполагается, что это агрессивная акула Мако, которая водится в тропиках и далеко от берега.

В мае 2022 года На Сахалине на берег Итурупа выбросило большого кита. Видимых следов и причин, по которым тушу могло выбросить из моря, нет — возможно, кит умер естественной смертью. Длина млекопитающего превышает 15 м.