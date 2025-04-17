Вашингтон, 17 апреля, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Названы все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25. Информация 16 апреля появилась на официальном сайте НХЛ.

Fred Greenslade/AP/TASS

Несмотря на то, что регулярный чемпионат завершится 17 апреля, все команды — участницы плей‑офф стали известны досрочно. Последней командой, которая поборется за Кубок Стэнли, стал «Монреаль», который в среду одержал победу над «Каролиной» (4:2). Таким образом, команда вышла на восьмое место в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф Западной конференции пары выглядят так: «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».

На Востоке в первом раунде на льду встретятся: «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

Ранее, 14 апреля, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в случае победы хотел бы привезти Кубок Стэнли в Россию. Он добавил, что в 2018 году, после того как «Вашингтон» в первый раз выиграл Кубок Стэнли, был большой ажиотаж, когда трофей привезли в Россию.

Как передавало ИА Регнум, победителем регулярного чемпионата НХЛ и обладателем Президентского кубка в сезоне-2024/25 впервые в истории стал канадский клуб «Виннипег Джетс». «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице.

Овечкин 13 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю.

6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. После заброшенной шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд.