Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Воды Авачинской губы на Камчатке окрасились в багрово-малиновый цвет из-за морской инфузории Mesodinium rubrum. Об этом сообщил Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Елена Верещака/ТАСС

«Вода Авачинской губы в Петропавловске-Камчатском вновь, как и в сентябре 2024 года, окрасилась в багрово-малиновый цвет», — сообщили в институте.

Изменение цвета воды наблюдалось в северо-восточной части Авачинской губы 12 апреля.

Ученые исследовали пробы воды, взятые из акватории Авачинской губы. Выяснилось, что вода покраснела из-за нетоксичной инфузории Mesodinium rubrum (Myrionecta rubra), численность которой в поверхностном слое воды составила 452 тыс. кл/литр.

Массовое размножение инфузории небезопасно, несмотря на ее нетоксичность. Она является пищей более крупных динофлагеллят и других планктонных организмов, отмечают сотрудники института.

Планктонолог Галина Коновалова регистрировала в Авачинской губе 12 токсичных и потенциально токсичных видов и форм динофлагеллят. За массовым развитием Myrionecta rubra может последовать цветение других микроорганизмов, в том числе питающихся мирионектой токсичных динофлагеллят и диатомовых водорослей.

Ученые отметили, что при повышении температуры численность Myrionecta rubra будет расти. Для снижения частоты и интенсивности цветений Авачинской губы нужен постоянный контроль численности и структуры планктона и уменьшение на акваторию губы антропогенной нагрузки.

Как ранее рассказал в беседе с ИА Регнум доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Владимир Пинаев, глобальное потепление привело к позеленению океанов из-за массового засилья фитопланктона. Пока процесс цветения воды носит сезонный характер и нет серьезной угрозы для экосистемы океанов.