Одесса, Украина, 17 апреля, 2025, 08:22 — ИА Регнум. Житель Одессы Владислав Стоянов, который с товарищем сбежал на лодке по Днепру к российским военным, призвал украинцев покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Об этом он рассказал 17 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

В июне 2024 года Андрей Березовский и Стоянов успешно переплыли реку и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.

По словам Стоянова, его похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) при содействии полиции.

«Граждане Украины, старайтесь всеми способами избежать мобилизации и попасть в сопредельные страны как можно скорее, потому что с каждым днем у вас меньше шансов выйти из этой ситуации как минимум живыми и неповрежденными», — сказал Стоянов в беседе с «РИА Новости».

Одессит отметил, что до российских военных им пришлось плыть 28 часов, управляя лодкой вручную из-за начавшегося во время переправы шторма.

Известно, что в данный момент мужчины отбывают наказание в виде девяти месяцев в колонии-поселении в Адыгее. Их осудили за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

Как передавало ИА Регнум, в августе командир взвода ВДВ из группировки войск «Днепр» с позывным Смерч сообщил, что военные заметили на берегу лодку, из которой вылезли двое мужчин с белыми флагами. Они рассказали российским бойцам, что решили покинуть территорию Украины и сдаться ВС РФ, чтобы не служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В ходе допроса перебежчики сообщили, что являются жителями Одессы и не вооружены. Согласно их словам, на правом берегу находится большое скопление военнослужащих ВСУ, теробороны и наёмников.

В феврале 2025 года пленный военнослужащий 25-й отдельной военно-десантной бригады ВСУ Александр Чумак сообщил, что на Украине военкомы без разбора насильно мобилизуют мужское население. Он рассказал, что мобилизуют даже бывших пленных. Именно поэтому, признался Чумак, он боится обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

О насильственной мобилизации на территории Украины 8 февраля рассказал пленный военнослужащий 72-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, военкомы полностью игнорируют состояние здоровья людей и массово отправляют их умирать на фронт. Его самого также принудительно мобилизовали, вручив повестку в маршрутке по пути на работу.