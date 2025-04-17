Лондон, 17 апреля, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Великобритания готова поддержать Германию в случае передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом говорится в публикации британской газеты The Telegraph, которая ссылается на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

Ранее лидер блока ХДС/ХСС и потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ARD заявил, что допускает поставку Taurus Украине, но такое решение должно быть согласовано с европейскими партнёрами. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус, представляющий социал-демократов, указал на «многочисленные доводы» против этого шага.

Как отметил британский чиновник, занимающийся внешней политикой, в беседе с The Telegraph, Лондон давно выступает за передачу Германией ракет Taurus киевскому режима и поддержал бы это решение, если его примет новый канцлер.

Taurus KEPD 350, разработанная Taurus Systems GmbH, совместным предприятием MBDA Germany и шведской Saab Bofors Dynamics, представляет собой крылатую ракету воздушного базирования, которая находится на вооружении немецких люфтваффе с 2005 года.

Ракета весом около 1400 килограммов имеет длину 5,1 метра и дальность полета более 500 километров, что позволяет ей поражать цели глубоко в тылу противника. Ее турбовентиляторный двигатель развивает высокую дозвуковую скорость, обычно около 0,8 Маха, а ее низковысотный профиль полета — часто ниже 50 метров — затрудняет ее обнаружение радиолокационными системами.

Как передавало ИА Регнум, Мерц 14 апреля заявил, что намерен передать ракеты Taurus Украине для противостояния с Россией. По его мнению, у ВСУ должна быть возможность наносить удары по путям снабжения российских войск, в том числе по Крымскому мосту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этих слов назвал Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине. Представитель Кремля также отметил, что есть и некоторые другие страны, которые хотят не допустить мирного урегулирования ситуации.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Мерца нацистом за слова о возможном ударе по Крымскому мосту. Российский политик также напомнил, что отец кандидата в канцлеры служил в вермахте в нацистской Германии.

16 апреля посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что передача Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву не поможет переломить ситуацию на поле боя, но при этом изменит качество российско-немецких отношений.Он подчеркнул, что передача ракет ВСУ затянет конфликт и приведет к новым жертвам. Дипломат также указал на то, что украинские военные не могут управлять этим типом вооружений и это признают даже иностранные специалисты.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул, что эта мера также требуется для недопущения эскалации конфликта. Российский лидер указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружений Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте.