Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X 16 апреля назвал главу киевского режима Владимира Зеленского своим другом, с которым всегда приятно поговорить. А по итогом очередной беседы с ним Стубб заявил, что Украина якобы согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, и что Россия должна сделать то же самое. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1148-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Александр Стубб

Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира, считает Стубб. У российской стороны на этот счёт другое мнение: ряд стран Европы делают всё, чтобы сорвать переговорный процесс, начатый 18 марта российским и американским лидерами. Тогда Владимир Путин согласился с предложением Дональда Трампа о введении 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. А Киев нарушил договорённости уже порядка 100 раз, отмечал 15 апреля рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Отсутствие представителей Евросоюза в процессе по урегулированию конфликта на Украине является естественным и неизбежным», — отмечал 7 апреля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Попытки же Евросоюза решить судьбу Украины он оценил фразой «Танго танцуют вдвоём».

Примерно о том же самом высказывался ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. По его словам, Европа, прежде всего, чувствует себя очень удрученной в том плане, что переговоры об урегулировании начались без ее участия.

«Поэтому делается всё возможное, чтобы сорвать или завести в тупик эти переговоры. Чтобы надавить на президента США Дональда Трампа, заставить занять более жесткую позицию по отношению к Москве», — отмечал 20 марта ИА Регнум политолог.

Тем временем российская армия продолжает теснить врага по всем направлениям. Видеокадры того, как расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации и военную технику ВСУ в Харьковской области, обнародованы 17 апреля Telegram-канале Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959815" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа расчёта РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад»

Там же показана работа расчётов FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр».

«Бойцы продолжают уничтожать артиллерийские орудия и средства подвоза боеприпасов противника на красноармейском направлении», — информирует оборонное ведомство.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/wkvDwlnPl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа операторов FPV дронов группировки войск «Центр»

А группировка войск «Север» продолжает освобождение приграничье Курской и Белгородской областей.

«На сумском направлении «бесстрашные» продолжают вести боевые действия, освобождая село Горналь, Никольский монастырь и хутор Олешня», — отмечается в Telegram-канале группировки.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.