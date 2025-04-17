Москва, 17 апреля, 2025, 07:50 — ИА Регнум. За минувшую ночь над шестью регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 71 украинских БПЛА. Об этом утром 17 апреля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 49 вражеских беспилотников были подавлены над Курской областью, по семь БПЛА над Орловской и Рязанской областями, четыре — над Брянской, три — над Владимирской и один — над Тульской областями.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбиты беспилотники. Повреждений, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Киевский режим в последнее время наращивает удары по гражданской инфраструктуре России. Вечером 16 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак ВСУ с использованием беспилотников в пяти населённых пунктах региона сгорело 18 жилых домов, а также были повреждены здание школы и социально-культурный объект. По его информации, жертв среди населения удалось избежать.

В этот же день российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь. Отмечалось, что в результате атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры города, предварительно, нет.

С 2014 года киевский режим проводит действия, приводящие к гибели мирных жителей, включая тех, кого Украина официально считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, за этот период в результате агрессии Киева погибло свыше 6,5 тыс. человек, а около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.