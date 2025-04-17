Вашингтон, 17 апреля, 2025, 07:41 — ИА Регнум. Встреча по вопросам торговли с японской делегацией состоялась у президента США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом 16 апреля заявил сам политик в своей социальной сети Truth Social.

RODRIGO REYES MARIN/EPA/ТАСС

«Для меня большая честь встретиться с японской делегацией по вопросам торговли», — написал Трамп и назвал встречу «большим прогрессом».

Свою публикацию американский лидер сопроводил фотографией, где он запечатлён с министром по восстановлению экономики Японии Рёсэем Акадзавой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация США намерена вести переговоры с торговыми партнёрами, чтобы добиться экономической изоляции Китая в обмен на снижение американских пошлин. Ключевым разработчиком стратегии называют министра финансов США Скотта Бессента. Он считает, что соглашения удастся достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе.

10 апреля Трамп повысил пошлины на товары из Китая со 125% до 145%. Причины повышения в Белом доме не уточнили. 11 апреля Пекин также увеличил пошлины на товары из США с 84% до 125%.