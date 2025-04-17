Владимир, 17 апреля, 2025, 07:33 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Владимирской области. Об этом утром 17 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — написал Авдеев в Telegram-канале.

Он добавил, что угроза с воздуха сохраняется в Ковровском районе.

Глава области призвал жителей региона в целях безопасности не публиковать подробности, в том числе о местонахождении сбитых дронов.

«Эта информация ценна для противника, за её опубликование предусмотрена ответственность», — пояснил Авдеев.

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в пяти населённых пунктах Брянской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников сгорели 18 домов, повреждения получили здание школы и социально-культурный объект. Богомаз уточнил, что в результате атак украинских войск никто не пострадал.

В последнее время киевский режим усилил атаки на гражданские объекты. Так, в ночь на 15 апреля украинские формирования атаковали пять регионов РФ с помощью 115 дронов — из них 109 сбили над Курской областью. В результате нападения ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Кроме того, после ночной атаки украинских БПЛА в Курске были повреждены 37 частных домовладений, пять из них сгорели.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого Украина формально считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан.