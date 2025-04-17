Осло, 17 апреля, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Страны Европы нашли нового общего врага, чтобы сплотиться вокруг противостояния ему и решить свои экономические трудности. Такое заявление сделал 16 апреля профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как пояснил Дизен, экономика стран Евросоюза испытывает серьезные проблемы. У большинства стран Евросоюза растёр и множится госдолг, при этом лидеры стран не осознают, как выглядит ситуация на Украине на сегодняшний день. Европа, по словам специалиста, не хочет участвовать в плане спецпосланника президента США Кита Келлога, предусматривающем раздел Украины на зоны контроля.

«Ирония в том, что ЕС был отчасти создан, чтобы предотвратить новую мировую войну… Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России… общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?» — пояснил Дизен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп был раздражен поддержкой главы киевского режима Владимира Зеленского со стороны Европы после перепалки в Белом доме. Газета Politico утверждает, что главу Белого дома еще больше разозлило интервью Зеленского журналистам перед отлетом из Великобритании, где он сообщил, что до мирного соглашения еще «очень, очень далеко».

При этом, как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, президент США уверен в желании России завершить украинский конфликт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.