Москва, 17 апреля, 2025, 07:05 — ИА Регнум. В России создали препарат от онкологических заболеваний, не имеющий аналогов в мире. К такому выводу пришел Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, который рассматривал спор между Минпромторгом РФ и разработчиком фармацевтической продукции «Лина М».

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«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — приводит «РИА Новости» постановление суда.

В постановлении суда указано, что в рамках исполнения контракта был разработан препарат «Афотид», способный лечить онкологические заболевания на любой стадии. Суд отметил, что безопасность препарата доказана, он уже применяется для лечения добровольцев, что подтверждено представленными документами. Клинические исследования «Афотида» разрешено проводить в семи медицинских центрах.

Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» (г. Королёв, Московская область) с требованием расторгнуть госконтракт 2014 года стоимостью 150 млн рублей на разработку инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний. Также ведомство потребовало вернуть свыше 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов за использование чужих средств. По мнению истца, четвёртый этап НИОКР, включающий клинические испытания, просрочен более чем на шесть лет, а цель работ не достигнута, так как результат не имеет потребительской ценности для заказчика.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года был зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)», созданный специалистами ФМБА. Лекарственное средство оказывает высоколокализованный противоопухолевый эффект, уничтожая метастазы в костях и продлевая таким образом жизнь пациентам.

В середине октября стало известно, что создаваемая в РФ вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Помимо этого, она, возможно, подавляет способность метастазирования опухоли. Сейчас российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, который сможет стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что первые российские пациенты смогут получить онковакцину в сентябре 2025 года.

25 ноября президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение отечественной вакцины против рака. В ходе встречи с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что на перепроверку каждого компонента этого препарата в отдельности и их комплекса уйдёт ещё порядка одного года.