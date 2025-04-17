Вашингтон, 17 апреля, 2025, 06:41 — ИА Регнум. США умеют манипулировать временем и пространством. Такое заявление сделал 16 апреля директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос, доклад опубликован на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность. Как сказал вице-президент Вэнс в недавней речи, традиция американских инноваций заключается в увеличении возможностей американских рабочих, в расширении человеческих возможностей, чтобы больше людей могли делать больше и более значимую работу», — указал Крациос, не уточнив, что он имел в виду.

Слова Крациоса привлекли внимание многих экспертов и СМИ. Высказываются предположения, что речь может идти о некоем секретном оружии Соединённых Штатов. Поскольку в докладе шла речь о достижениях в космосе и в сфере ядерных технологий, то звучали предположения о неких ядерных технологиях, которые могут выводиться на орбиту Земли.

Белый дом не давал разъяснений по поводу спорных моментов в речи Крациоса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает и не имеет ни малейшего представления. Никаких подробностей политик не привёл.

В ноябре 2024 года российские военные впервые применили гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры после использования украинской армией натовских систем ATACMS. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что «Орешник» не имеет аналогов и ни одна ракетная система в мире не сможет сравниться с ним по техническим показателям. Ракетный комплекс может поражать объекты, которые имеют высокую степень защиты и расположены на большой глубине. Десятки саморазделяющихся боевых блоков ракеты развивают скорость около 3 км/с. Температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов.