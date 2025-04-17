Майкоп, 17 апреля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Двое жителей Одессы, добравшиеся до российских военных на резиновой лодке через Днепр, 28 часов сплавлялись по реке. Об этом пишет «РИА Новости».

Лодка

В июне 2024 года Андрей Березовский и Владислав Стоянов успешно переплыли реку и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.

По словам Стоянова, его похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) при содействии полиции. Он рассказал, что приехал на встречу с ребёнком, будучи в разводе, но его уже поджидали: бывшая супруга сообщила о его приезде, после чего полиция передала его ТЦК. Проведя там около суток, он решил бежать, если удастся выбраться.

После побега из ТЦК Стоянов встретился с Березовским, и они начали подготовку к переправе.

«Я заранее уволился с работы, как надо, чтобы ко мне претензий не было, выезжал, смотрел, откуда нам можно выйти, с какой части берега, то есть проводил разведку. Мы закупали вещи, лодку купили, мотор заранее, чтобы потестить всё, посмотреть, как это», — рассказал Березовский.

План побега мужчины реализовали в конце июня. Они рассчитывали, что до безопасной точки им понадобится около 16 часов. Однако на полпути начался шторм, аккумулятор лодки сел, и им пришлось управлять вручную, из-за чего они сбились с курса. Спустя 28 часов они достигли Кинбурнской косы, где их заметили российские военные.

Сейчас Березовский и Стоянов отбывают 9-месячный срок в колонии-поселении в Адыгее за незаконное пересечение границы России, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Как передавало ИА Регнум, в августе командир взвода ВДВ из группировки войск «Днепр» с позывным Смерч сообщил, что военные заметили на берегу лодку, из которой вылезли двое мужчин с белыми флагами. Они рассказали российским бойцам, что решили покинуть территорию Украины и сдаться ВС РФ, чтобы не служить в ВСУ. В ходе допроса перебежчики сообщили, что являются жителями Одессы и не вооружены. Согласно их словам, на правом берегу находится большое скопление военнослужащих ВСУ, теробороны и наёмников.

В феврале 2025 года пленный военнослужащий 25-й отдельной военно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак сообщил, что на Украине военкомы без разбора насильно мобилизуют мужское население. Он рассказал, что мобилизуют даже бывших пленных. Именно поэтому, признался Чумак, он боится обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

О насильственной мобилизации на территории Украины 8 февраля рассказал пленный военнослужащий 72-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, военкомы полностью игнорируют состояние здоровья людей и массово отправляют их умирать на фронт. Его самого также принудительно мобилизовали, вручив повестку в маршрутке по пути на работу.