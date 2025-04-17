Штат Калифорния, США, 17 апреля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. Американского актёра Хейли Джоэла Осмента, наиболее известного главной ролью в фильме «Шестое чувство», задержали на лыжном курорте в Калифорнии за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ. Об этом 16 апреля сообщил портал TMZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Актёра задержали в середине дня после поступления в полицейский участок звонка о неадекватном человеке на курорте Mammoth Mountain. Отмечается, что в момент прибытия полицейских на место вызова рядом с Осментом находился лыжный патруль, обеспечивающий безопасность посетителей курорта.

«Осмент был задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и хранение контролируемого вещества, которое полицейские отправили в лабораторию, чтобы точно определить, что это», — уточняется в публикации.

Отмечается, что Осмента освободили примерно через два часа после задержания. Прокурор калифорнийского округа Моно, где актер отдыхал на лыжном курорте, решает вопрос о целесообразности возбуждения дела в судебном порядке.

При этом подчёркивается, что актёра не в первый раз задерживают за связанное с алкоголем правонарушение. Кроме того, в начале года актер потерял дом во время лесных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес, а после произошедшего у него были проблемы со страховщиками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актёра Театра на Таганке Дмитрия Трусова, известного также по фильму «Аджика», задержали с наркотиками в Москве. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков или их аналогов»).