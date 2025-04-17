Москва, 17 апреля, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин 16 апреля призвал избегать покупки куличей в пакетах с православной символикой, чтобы предотвратить их ненадлежащее использование.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

«Не будем покупать, чтобы потом пакеты не выбрасывались в помойки и не лежали в непотребном месте», — пояснил он на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Он также отметил, что к религиозным символам относятся, в частности, Мона Лиза, картина Александра Иванова «Явление Христа народу» и икона Матроны Московской.

Протоиерей подчеркнул, что ответственность за отношение к изображениям православной символики лежит на совести каждого человека.

В этой связи он рекомендовал выбирать праздничные куличи в упаковке без молитвенных надписей, изображений святых или крестов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в РПЦ предложили подумать об учреждении выходного дня после Пасхи. Отмечается, что таким образом общество начнет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова, возможно, даже наравне с Новым годом. Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, предложив также сделать выходной после праздника Святой Троицы.

День Святой Троицы празднуют на седьмое воскресенье после Пасхи, в этом году этот день приходится на 8 июня. Так как оба праздника выпадают на воскресенье, то выходной будет на следующий после них понедельник.