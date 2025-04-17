Вашингтон, 17 апреля, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более $2,7 млн. Об этом 16 апреля говорится в документе, распространенном ведомством, текст приводит агентство Reuters.

Images Money Сокращение финансирования

«Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об аннулировании двух грантов министерства внутренней безопасности на общую сумму более $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету», — уточняется в заявлении.

В документе отмечается, что реакция последовала за решением президента США Дональда Трампа заморозить федеральное финансирование Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд и за предложением пересмотреть безналоговый статус этого учебного заведения из-за поддержки руководством радикальной идеологии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, Гарвардский университет учит чепухе, вуз не достоин федерального финансирования. По мнению Трампа, вуз нанимает приверженцев радикальной левой идеологии и поэтому не должен считаться приличным местом обучения.

Министерство образования США лишило Гарвардский университет госфинансирования на $2,2 млрд из-за отказа администрации университета выполнять требования Трампа, которые касались отказа от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и её обеспечения.

Администрация Трампа призвала университет для сохранения финансирования ввести политику приема и найма преподавателей на основе заслуг и провести аудит учебного корпуса, профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их взглядов на многообразие. Кроме того, власти потребовали запретить носить маски для лица во время митингов.

В свою очередь руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству диктовать «частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».