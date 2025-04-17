Москва, 17 апреля, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Мошенники используют функцию демонстрации экрана на смартфонах, чтобы похищать персональные данные и взламывать аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

ИА Регнум

Злоумышленники звонят жертве через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, руководителями или представителями госструктур. В ходе разговора они убеждают зарегистрироваться на определённом сайте и предлагают помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет мошенникам в реальном времени видеть вводимые данные и подавать заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг». Код подтверждения, который приходит пользователю, также становится доступен преступникам через трансляцию экрана. После завершения общения мошенники взламывают аккаунт, лишая владельца доступа к нему.

В МВД предупредили, что использование функции демонстрации экрана при общении в мессенджерах крайне рискованно. Несмотря на удобство этой функции, она может стать инструментом для кражи данных, если собеседник оказывается злоумышленником, независимо от того, кем он себя называет.

Как передавало ИА Регнум, у мошенников появилась новая схема обмана в мессенджере Telegram, использующая ботов для скачивания игр для кражи данных. Злоумышленники нацелились на смартфоны системы Android. Схема основана на популярных онлайн-играх, таких как Roblox. Злоумышленники предлагают пользователям загрузить вирусные файлы по разным ссылкам, выдавая их за модификации (моды) к играм. Аферисты активно используют и другие игры, такие как Minecraft, Brawl Stars, Subway Surfers и Standoff 2.

Информацию о новых модах они публикуют в специально созданных Telegram-каналах. Ссылка приводит к боту, который требует от жертвы подписки на ряд других Telegram-каналов. После выполнения всех условий бот предлагает загрузить APK-файл. В нём спрятано вредоносное ПО. Вирус, попадая в телефон, может красть персональную информацию, включая данные банковских аккаунтов, логины и пароли. Кроме того, мошенники могут удаленно управлять телефоном.

Ранее сообщалось, что россияне начали получать фейковые письма от мошенников якобы о взломе или попытке взлома аккаунта на «Госуслугах». На электронную почту гражданина приходит сообщение от мошенников с уведомлением о том, что якобы в учетную запись на «Госуслугах» совершен «вход с нового устройства». Название аккаунта при этом написано раздельно, а не слитно — Gos uslugi.

6 апреля в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что мошенники, чтобы украсть деньги и получить доступ к личным данным, могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Для оплаты они предлагают поддельные QR-коды.