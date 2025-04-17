Москва, 17 апреля, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Возможность полёта на Марс становится всё более реальной. Такое мнение выразил 16 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем профиле в социальной сети Х.

Rdif.ru Кирилл Дмитриев

Свой комментарий Дмитриев опубликовал после того, как президент РФ Владимир Путин сравнил Илона Маска с советским инженером Сергеем Королевым и другими первопроходцами в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана. Путин отметил, что американский предприниматель мечтает о полёте на Марс и что люди, заряжённые на определённую идею, появляются в мире нечасто.

«Это (полёт на Марс. — Прим. ред.) становится всё более реальным», — прокомментировал слова президента России Дмитриев.

Глава РФПИ сопроводил свой комментарий видеороликом с 3D-графикой, в котором показан полёт ракеты на Красную планету с участием представителей России, США и Саудовской Аравии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959803" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полёт ракеты на Марс

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона в течение ближайшего времени обсудит с Маском перспективы сотрудничества в космосе.

Кроме того, Дмитриев уточнил, что ранее обсудил с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым идею о возможности сотрудничества России и США в космической сфере.

15 марта Дмитриев предложил Маску направить в 2029 году на Марс совместную миссию России и США. По словам главы РФПИ, если миссия на Марс с человекоподобным роботом Optimus, намеченная на 2026 год, пройдет нормально, не позднее 2029 года туда можно будет отправить космические корабли с людьми.