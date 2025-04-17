Вашингтон, 17 апреля, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов рассматривают варианты блокировки для американцев доступа к чат-боту китайской компании DeepSeek. Об этом 16 апреля пишет издание The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум DeepSeek

Кроме того, администрация Белого дома планирует запретить покупку DeepSeek американских технологий, а конкретно — чипов для технологий искусственного интеллекта. Также США намерены изучить, не обходила ли китайская компания действующие ограничения на закупку американских микросхем.

Власти США уже вводили ограничения на экспорт микросхем в Китай. По этой причине американский технологический гигант Nvidia готовится к финансовым потерям в размере $5,5 млрд. По новым правилам компании для продажи китайским компаниям чипов H20 для технологий ИИ теперь требуется специальная лицензия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце января модель DeepSeek обрушила акции технологических компаний в ряде стран, в том числе в США. На торгах 27 января производители микрочипов потеряли в цене от 12% до 19%, суммарные потери в моменте превысили $1 трлн. По мнению многих инвесторов, на которых сослались журналисты, создатели этого продукта смогли добиться успехов при гораздо меньших тратах на разработку, благодаря чему они могут на равных конкурировать с OpenAI, Microsoft, Google и Nvidia.

22 января президент СШАДональд Трампи руководители OpenAI, Oracle и SoftBank Сэм Альтман, Ларри Эллисон и Масаёси Сон объявили, что для развития искусственного интеллекта в США создадут ИИ-гиганта. Компании планируют вложить в новый проект 100 млрд долларов. В общей сложности инвестиции в него составят 500 млрд долларов.