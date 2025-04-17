Тирасполь, 17 апреля, 2025, 05:01 — ИА Регнум. В Тирасполе 16 апреля прошла траурная церемония перезахоронения останков Неизвестного солдата. В мероприятии принял участие президент Приднестровской Народной Республики (ПМР) Вадим Красносельский и члены его семьи, сообщает пресс-служба главы ПМР.

Пресс-служба президента ПМР

Место погребения является копией Могилы Неизвестного Солдата в Москве. За основу взята идея архитектурного ансамбля, расположенного у стен Кремля: солдатская каска на боевом знамени. Памятник Неизвестному солдату изготовили местные мастера — сотрудники тираспольского завода «Электромаш».

Отмечается, что останки солдата нашли в марте 2025 года при раскопках в районе села Парканы. Имя воина осталось неизвестным. Траурная процессия прошествовала по площади Суворова к мемориальному комплексу. У расположенной на Мемориале Славы часовни Георгия Победоносца Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва отслужил поминальную литию по погибшим.

В память о защитниках, павших за свободу и независимость Родины, объявили минуту молчания.

К собравшимся обратился Президент ПМР Вадим Красносельский. Он отметил, что испытывает смешанные чувства радости и скорби, подчеркнув, что многие безымянные герои до сих пор остаются незахороненными на местах сражений.

«Сегодня мы перезахораниваем останки неизвестного солдата, неизвестного героя. Данное мероприятие противоречивое: и радостное, и печальное. По большому счету, точно никто не может сказать, сколько таких неизвестных солдат еще лежат на полях сражений. Сотни тысяч, может быть, гораздо больше. Именно они — эти неизвестные солдаты, неизвестные герои — отстаивали нашу Родину. Погибали. Горели. Тонули на переправах, в том числе и через реку Днестр. Погибали в самолетах. Погибали в поле. Именно они освободили нашу Родину — Советский Союз. Именно они освободили всю Европу от немецко-фашистской чумы. Именно они, образно говоря, гасили печи, которые топились человеческими костями в концлагерях. Это правда. Это сделал солдат-освободитель, солдат славного поколения победителей», — отметил Красносельский.

Глава ПМР также поблагодарил поисковые отряды, благодаря которым стало возможным отдать почести воину, погибшему 80 лет назад, и подчеркнул важность вклада каждого в борьбу с фашизмом. Красносельский добавил, что сила приднестровского народа — в уважении к предкам, сохранении памяти об их подвигах и правде, выразив уверенность в будущей победе. От имени народа Приднестровья он возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

На Мемориале Славы также присутствовал посол России Олег Озеров.

После церемонии Красносельский указал, что без прошлого нет ни настоящего, ни будущего, подчеркнув, что Великая Отечественная и Вторая мировая войны оставили след в каждой семье Советского Союза, где есть свои герои — вернувшиеся с фронта, пропавшие без вести или не вернувшиеся. Он отметил, что тема пропавших без вести остаётся сложной и до недавнего времени почти не изучалась. По его словам, фраза «без вести пропал» скрывает трагедию воинов, не отступивших, но оставшихся на поле боя, погибших в танках, самолётах или засыпанных в укреплениях. Эти герои, как он подчеркнул, освободили Родину и приблизили День Победы, хотя многие не дожили до 9 Мая и не вернулись к семьям, что вызывает глубокую скорбь.

Он также сообщил, что поисковые отряды в России ежегодно находят десятки тысяч безымянных останков, личность которых установить невозможно. Говоря о перезахоронении солдата, найденного у села Парканы и, предположительно, погибшего в апреле 1944 года при форсировании Днестра, Красносельский отметил, что местные жители похоронили его, но могила была утеряна, пока поисковики её не обнаружили. Он подчеркнул, что церемония с почестями позволяет отдать дань уважения этому воину, что и является сохранением прошлого.

Президент выразил непонимание по отношению к тем, кто призывает забыть историю, утверждая, что без памяти о прошлом невозможно сформировать правильное будущее. Он обвинил сторонников забвения в попытках реабилитировать фашизм, переписывать историю, представляя настоящих героев оккупантами, и назвал это опасной стратегией тех, кто стремится взять реванш за поражение во Второй мировой войне.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля на «Смоленском захоронении» в Твери зажгли Вечный огонь. Регион таким образом присоединился ко Всероссийской акции «Храним огонь Победы», о чем стало известно в среду, 9 апреля. Частицу пламени для зажжения Вечного огня доставили на мемориал от главного Вечного огня региона, расположенного у Обелиска Победы в городе.

Перед этим, 5 апреля, в Донецке прошла очередная патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории лесного фонда Амвросиевского района активисты высадили 450 крупномерных саженцев крымской сосны. Мероприятие акции «Сад памяти» прошло в рамках региональной инициативы «Зеленый Донбасс».

3 апреля в загородном комплексе «Циолковский» в Самаре стартовал международный молодёжный исторический форум «Сохраненная память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, собрало молодых историков, волонтёров, общественных деятелей и представителей патриотических организаций из различных регионов России и других стран. Герой России Максим Девятов, чьим именем назван один из залов комплекса «Циолковский», заявил, что видит в участниках форума ту же решимость, которую он наблюдал у участников спецоперации.

Форум завершился 5 апреля торжественной церемонией в комплексе «Арена». На ней представили лучшие патриотические проекты, поданные на конкурс «Росмолодёжь. Гранты».