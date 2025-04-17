Белгород, 17 апреля, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Военнослужащий российского подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 16 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Как уточнил глава региона, боец получил ранения при выполнении боевых задач ​​​​​​​в селе Борки Валуйского округа.

«В результате сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения рук и ног», — отметил Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшего военного доставили в Валуйскую ЦРБ, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области. Атаке вражеских дронов подверглись сёла Муром, Белянка, Мокрая Орловка, Волчья Александровка, Николаевка, Красный Октябрь, Берёзовка, Байцуры и посёлок Красная Яруга. В результате атаки получили повреждения жилые и нежилые здания, автомобили, сельхозпредприятие. Кроме того, повреждена линия электропередачи и пробита газовая труба возле частного дома. Информацию о возможных пострадавших Гладков не сообщил.

Российские силы противовоздушной обороны сбили за полтора часа два украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской области.

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, по два дрона — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московской областью.

Утром 14 апреля губернатор Белгородской области Гладков проинформировал о том, что ВСУ за сутки атаковали регион более 80 беспилотниками. Больше всего атак — 27 БПЛА — зафиксировано в Шебекино. Из них 26 были сбиты и подавлены средствами РЭБ. В результате атаки пострадали два мирных жителя.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого Украина формально считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан.