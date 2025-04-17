Лондон, 17 апреля, 2025, 04:15 — ИА Регнум. Европейские чиновники отказались от планов ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в новых санкционных пакетах из-за сопротивления ряда стран и неясности с альтернативными источниками поставок. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Отмечается, что вместо этого Еврокомиссия разрабатывает дорожную карту, цель которой — к 2027 году полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей. План представят в начале мая, его детали пока не раскрываются.

Еврокомиссия планирует предложить 17-й пакет санкций против России к июню, однако подготовка идёт медленно, отмечают чиновники. В последний раз идея запрета на импорт российского СПГ обсуждалась с правительствами ЕС в январе, во время работы над 16-м пакетом санкций.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ЕС увеличить закупки американского газа, и европейские чиновники рассматривают это как возможный рычаг в переговорах для смягчения тарифов со стороны США. Однако Вашингтон пока не уточнил свои требования, отмечает агентство.

В понедельник глава торгового комитета ЕС встретился с американским коллегой для обсуждения старта переговоров. Еврокомиссия назвала встречу частью «оценочного процесса» и отметила, что США ещё предстоит чётко обозначить свою позицию.

В заявлении Еврокомиссии подчёркивается, что ЕС выполняет свою часть обязательств и теперь США должны определить свои ожидания, чтобы переговоры стали взаимовыгодными. Один из чиновников отметил Reuters, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций, чтобы сохранить свои позиции в переговорах. Кроме того, Еврокомиссия и страны ЕС опасаются возникновения новой зависимости от США, которые являются третьим по объёму поставщиком газа в ЕС после России и Норвегии.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля агентство Reuters писало, что в Евросоюзе рассматривают возобновление поставок газа из России. Отмечалось, что европейская энергетическая безопасность довольно неустойчива и имеет ограниченные возможности. Таким образом, странам ЕС предлагается диверсифицировать энергетических импортеров, при этом 20–25% топлива предлагается покупать у РФ.

9 апреля газета Politico заявила, что страны ЕС планируют сократить объемы импорта американского СПГ на фоне угроз президента США Дональда Трампа. По данным издания, глава Белого дома хочет экспортировать европейский СПГ на сумму до $350 млрд, чтобы устранить трансатлантический торговый дисбаланс. Однако американские тарифы вызвали экономическую тревогу в Европе и привели к желанию стран сократить затраты на энергоносители из США.

10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы статьи отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

В 2024 году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об энергетическом самоубийстве Евросоюза и добавил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.