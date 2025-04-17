Берлин, 17 апреля, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись Германии к 2028 году примерно в €290 млрд. Об этом 16 апреля сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на данные кёльнского Института германской экономики (IW).

Иван Шилов ИА Регнум Торговая война Трампа

Эксперты проанализировали последствия от ввода пошлин для экономики разных стран. Поскольку США являются важнейшим торговым партнёром Германии, то ФРГ, будучи крупным экспортёром, сильно пострадает от торговой войны. Только из-за новых пошлин потери Германии в экономическом производстве в период с 2025 по 2028 год составят около €200 млрд. Но если торговые партнёры США введут пошлины на импорт для американских товаров, то расходы ФРГ возрастут до €290 млрд.

Как отмечает издание, названная сумма будет соответствовать 1,6% ВВП в год. При этом для всего Евросоюза расходы за период с 2025 по 2028 год составят до €1,1 трлн. Эксперты поясняют, что развивающиеся страны пострадают от пошлин США ещё больше, а часть из них столкнутся с резким падением показателя роста национальной экономики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 апреля Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). С Евросоюза Вашингтон будет взимать 20%.

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34 до 84%. Позднее Китай увеличил пошлины на американский импорт с 84 до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.